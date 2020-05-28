В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1656

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1656, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено девять случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1193 человека, 68 умерли.

За среду в республике провели 6750 тестов на коронавирус, за все время – 287982.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.