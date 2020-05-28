Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:29
https://ria.ru/20200528/1572103903.html
В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1656
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686685_0:161:3070:1888_1036x0_80_0_0_34f7b02f7141631f1b987e0b31558e82.jpg
РИА Новости

В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1656

11:29 28.05.2020
120
© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1656, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено девять случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1193 человека, 68 умерли.
Вильнюс
27 апреля, 13:20Распространение нового коронавируса
В Литве разрешили посещать парки на фоне ослабления карантина
За среду в республике провели 6750 тестов на коронавирус, за все время – 287982.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
47100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛитваВ мире
Рекомендуем
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1851
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 22,6 тысячи
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране за сутки выявили 2258 новых случаев заражения коронавирусом
Тест на коронавирус
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 57 849
Пассажирский самолет в небе
Посольство прорабатывает вывозной рейс в Москву с Кипра
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 13 тысяч
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 18 тысяч новых случаев COVID-19
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1647
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 39 858
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 7,7 тысячи
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Москва следит за соблюдением прав россиян на процессе по MH17
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
Тест на коронавирус
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 123 тысячи
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 18 791
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Испания продолжит использовать гидроксихлорохин при лечении COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
Лента новостейМолния