Источник: Киев показал, что ему не важна судьба жителей ДНР и ЛНР

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Заявления Киева о ликвидации администраций самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик противоречат минским соглашениям и международному праву, украинские власти таким образом показывают, что им не важна судьба людей этих регионов, а цель – лишь отвоевать территории, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации ДНР и ЛНР будут расформированы, если контроль Киева над территориями будет восстановлен. По словам Кулебы, Киев "с ними не будет вести разговор", "они не имеют никакой перспективы в системе урегулирования и будущем Донбасса".
"Это заявление противоречит минским договоренностям, в которых совершенно четко сказано, что сначала стороны должны перестать стрелять, отвести свои войска от линии соприкосновения, после чего Донецку и Луганску должен быть предоставлен особый статус и амнистия всем, кто имеет отношение к конфликту, затем должны пройти выборы на этих территориях и только потом должна начаться передача границы украинским властям", - сказал собеседник агентства.
"То, что делают украинские представители, - это пытаются переписать эту последовательность. Им совершенно не важна судьба людей, которые проживают в этих регионах. Их цель – отвоевать обратно эту территорию", - подчеркнул источник.
Он напомнил, что Минские соглашения утверждены Советом безопасности ООН резолюцией 2202 и, соответственно, являются частью международного права. "Этими попытками Киев просто нарушает свои обязательства по международному праву", - заключил источник РИА Новости.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения