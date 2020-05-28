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2020-05-28T11:46
https://ria.ru/20200528/1572103850.html
Источник: Киев показал, что ему не важна судьба жителей ДНР и ЛНР
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РИА Новости

Источник: Киев показал, что ему не важна судьба жителей ДНР и ЛНР

11:28 28.05.2020 (обновлено: 11:46 28.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСнаряд на линии соприкосновения в Донбассе
Снаряд на линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Снаряд на линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Заявления Киева о ликвидации администраций самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик противоречат минским соглашениям и международному праву, украинские власти таким образом показывают, что им не важна судьба людей этих регионов, а цель – лишь отвоевать территории, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации ДНР и ЛНР будут расформированы, если контроль Киева над территориями будет восстановлен. По словам Кулебы, Киев "с ними не будет вести разговор", "они не имеют никакой перспективы в системе урегулирования и будущем Донбасса".
"Это заявление противоречит минским договоренностям, в которых совершенно четко сказано, что сначала стороны должны перестать стрелять, отвести свои войска от линии соприкосновения, после чего Донецку и Луганску должен быть предоставлен особый статус и амнистия всем, кто имеет отношение к конфликту, затем должны пройти выборы на этих территориях и только потом должна начаться передача границы украинским властям", - сказал собеседник агентства.
"То, что делают украинские представители, - это пытаются переписать эту последовательность. Им совершенно не важна судьба людей, которые проживают в этих регионах. Их цель – отвоевать обратно эту территорию", - подчеркнул источник.
Он напомнил, что Минские соглашения утверждены Советом безопасности ООН резолюцией 2202 и, соответственно, являются частью международного права. "Этими попытками Киев просто нарушает свои обязательства по международному праву", - заключил источник РИА Новости.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРРеакция на события на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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