Источник: Киев показал, что ему не важна судьба жителей ДНР и ЛНР

"Это заявление противоречит минским договоренностям, в которых совершенно четко сказано, что сначала стороны должны перестать стрелять, отвести свои войска от линии соприкосновения, после чего Донецку и Луганску должен быть предоставлен особый статус и амнистия всем, кто имеет отношение к конфликту, затем должны пройти выборы на этих территориях и только потом должна начаться передача границы украинским властям", - сказал собеседник агентства.