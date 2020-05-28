В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с Число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией Нижегородской области увеличилось до 84 человек, число заболевших почти достигло 9 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса (за минувшие сутки - ред.) скончались еще 6 жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 84. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 28 мая в Нижегородской области подтверждены еще 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 8963 человек. Выздоровели и выписаны 3260 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших около 3,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме либо бессимптомно. Около 2 тысяч нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4 тысяч - под наблюдением врачей, 65 человек – в обсерваторах.

"Сейчас уже здоровы 36,4% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона. По ежедневному количеству выписанных из больниц пациентов, по данным на 28 мая, Нижегородская область входит в тройку лидеров. Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться. Я по-прежнему призываю нижегородцев соблюдать все требования эпидемиологической безопасности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина

По данным на 28 мая, 200 374 человека в Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5070 человек.