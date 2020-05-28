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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:28
https://ria.ru/20200528/1572103804.html
В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:28 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией в Нижегородской области увеличилось до 84 человек, число заболевших почти достигло 9 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса (за минувшие сутки - ред.) скончались еще 6 жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 84. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
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По состоянию на 28 мая в Нижегородской области подтверждены еще 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 8963 человек. Выздоровели и выписаны 3260 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Из общего числа заболевших около 3,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме либо бессимптомно. Около 2 тысяч нижегородцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4 тысяч - под наблюдением врачей, 65 человек – в обсерваторах.
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"Сейчас уже здоровы 36,4% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона. По ежедневному количеству выписанных из больниц пациентов, по данным на 28 мая, Нижегородская область входит в тройку лидеров. Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться. Я по-прежнему призываю нижегородцев соблюдать все требования эпидемиологической безопасности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина.
По данным на 28 мая, 200 374 человека в Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 5070 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская областьОбщество
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