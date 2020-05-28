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2020-05-28T11:27
https://ria.ru/20200528/1572103760.html
На Урале прокуратура проверит данные о массовой гибели рыбы в реке Исеть
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РИА Новости

На Урале прокуратура проверит данные о массовой гибели рыбы в реке Исеть

11:27 28.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Денис Башин / Река Исеть в Свердловской области
Река Исеть в Свердловской области
CC BY-SA 4.0 / Денис Башин /
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по информации о массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть вблизи села Фомино Свердловской области, сообщает в четверг надзорное ведомство региона.
"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению местного жителя о возможной массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть вблизи села Фомино Сысертского городского округа", - говорится в сообщении.
К проведению проверки привлечены специалисты Росприроднадзора. Они возьмут образцы рыбы и проведут исследование для установления причины массового мора. По результатам исследования надзорное ведомство при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Свердловская областьПроисшествия
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