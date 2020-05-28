На Урале прокуратура проверит данные о массовой гибели рыбы в реке Исеть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по информации о массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть вблизи села Фомино Свердловской области, сообщает в четверг надзорное ведомство региона.
"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению местного жителя о возможной массовой гибели рыбы в акватории реки Исеть вблизи села Фомино Сысертского городского округа", - говорится в сообщении.
К проведению проверки привлечены специалисты Росприроднадзора. Они возьмут образцы рыбы и проведут исследование для установления причины массового мора. По результатам исследования надзорное ведомство при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
19 февраля, 14:58Росрыболовство назвало основную версию гибели рыбы в реке Дон