В Госдуме оценили перенос запуска пилотируемого корабля Маска

Также депутат отметил, что костюмы астронавтов напомнили ему съемки очередного американского фантастического стиля.

Ранее сообщалось, что запуск космического корабля Space Dragon, который должен быть стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории США, не состоялся из-за метеорологических условий. Следующий запуск запланировали на 30 мая.