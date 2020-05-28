Эксперт оценил эффективность многоразовых масок

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Любая медицинская маска, которая надевалась хотя бы однажды, должна быть утилизирована соответствующим образом, в бытовых условиях перед этим ее нужно упаковать в полиэтиленовый пакет, при этом эффективность многоразовых масок сомнительна, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Любая медицинская маска, которая надевалась хотя бы однажды, должна быть утилизирована соответствующим образом, в бытовых условиях перед этим ее нужно упаковать в полиэтиленовый пакет, при этом эффективность многоразовых масок сомнительна, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Все медицинские маски, которые имеют хоть какую-то защиту, они делятся на три класса: FFP1-3. Все они одноразового ношения. Любая медицинская маска, которая один раз надевалась, даже если она через 30 минут была снята, должна быть, по идее, утилизирована", - рассказал Вознесенский.

В медицинских учреждениях, по словам эксперта, утилизация масок происходит так же, как с любыми медицинскими отходами класса B. К ним относится медицинский инструментарий, шприцы, иглы, загрязненные бинты и так далее.

"То есть, в специальный полиэтиленовый пакет. Дальше специальная компания, которая обладает сертификатом на уничтожение отходов класса B, их вывозит и утилизирует. В бытовых условиях это сделать нереально, поэтому самое лучшее, что можно сделать в бытовых условиях, - это использованную маску положить в полиэтиленовый пакет и выбросить в обычный мусоропровод", - отметил Вознесенский.

К вопросу о пользе многоразовых масок эксперт отнесся весьма скептично.

"Что такое тряпичные многоразовые маски, модельерные, из носков, из бикини и так далее - я не знаю... Я просто не представляю, что такое многоразовая маска, как она обрабатывается, как она дезинфицируется. Никаких достоверных наблюдений о многоразовых масках я не знаю", - добавил специалист.