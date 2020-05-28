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2020-05-28T11:54
https://ria.ru/20200528/1572103597.html
Эксперт оценил эффективность многоразовых масок
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РИА Новости

Эксперт оценил эффективность многоразовых масок

11:25 28.05.2020 (обновлено: 11:54 28.05.2020)
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© РИА НовостиПроизводство многоразовых масок
Производство многоразовых масок
© РИА Новости
Производство многоразовых масок. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Любая медицинская маска, которая надевалась хотя бы однажды, должна быть утилизирована соответствующим образом, в бытовых условиях перед этим ее нужно упаковать в полиэтиленовый пакет, при этом эффективность многоразовых масок сомнительна, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Все медицинские маски, которые имеют хоть какую-то защиту, они делятся на три класса: FFP1-3. Все они одноразового ношения. Любая медицинская маска, которая один раз надевалась, даже если она через 30 минут была снята, должна быть, по идее, утилизирована", - рассказал Вознесенский.
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В медицинских учреждениях, по словам эксперта, утилизация масок происходит так же, как с любыми медицинскими отходами класса B. К ним относится медицинский инструментарий, шприцы, иглы, загрязненные бинты и так далее.
"То есть, в специальный полиэтиленовый пакет. Дальше специальная компания, которая обладает сертификатом на уничтожение отходов класса B, их вывозит и утилизирует. В бытовых условиях это сделать нереально, поэтому самое лучшее, что можно сделать в бытовых условиях, - это использованную маску положить в полиэтиленовый пакет и выбросить в обычный мусоропровод", - отметил Вознесенский.
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К вопросу о пользе многоразовых масок эксперт отнесся весьма скептично.
"Что такое тряпичные многоразовые маски, модельерные, из носков, из бикини и так далее - я не знаю... Я просто не представляю, что такое многоразовая маска, как она обрабатывается, как она дезинфицируется. Никаких достоверных наблюдений о многоразовых масках я не знаю", - добавил специалист.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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