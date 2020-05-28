В Ростовской области число умерших с COVID-19 выросло до 35

"За последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом – это мужчина 63 лет из Мясниковского района. В анамнезе у него хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, зафиксировано также позднее обращение за медицинской помощью", - говорится в сообщении.