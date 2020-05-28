В Ростовской области число умерших с COVID-19 выросло до 35

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Еще один пациент с диагнозом "коронавирус" скончался в Ростовской области, число жертв инфекции составило 35, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, на 28 мая в регионе зарегистрировано 4287 случаев заболевания коронавирусом, из них 154 за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции - 0,9. Ранее сообщалось о 34 умерших.
"За последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом – это мужчина 63 лет из Мясниковского района. В анамнезе у него хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, зафиксировано также позднее обращение за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 35 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 27 человек. За весь период в области выздоровели 1529 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией . По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф