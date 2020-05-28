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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:24
https://ria.ru/20200528/1572103494.html
В Ростовской области число умерших с COVID-19 выросло до 35
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570684455_0:313:3074:2042_1036x0_80_0_0_e8fd4711e3b82848832b361e97efcf05.jpg
РИА Новости

В Ростовской области число умерших с COVID-19 выросло до 35

11:24 28.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Еще один пациент с диагнозом "коронавирус" скончался в Ростовской области, число жертв инфекции составило 35, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, на 28 мая в регионе зарегистрировано 4287 случаев заболевания коронавирусом, из них 154 за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции - 0,9. Ранее сообщалось о 34 умерших.
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"За последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом – это мужчина 63 лет из Мясниковского района. В анамнезе у него хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, зафиксировано также позднее обращение за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 35 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 27 человек. За весь период в области выздоровели 1529 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией . По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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