В Новосибирске суд рассмотрит дело водителя, задавившего журналиста ВГТРК

НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, который в наркотическом опьянении за рулем Mercedes насмерть сбил известного тележурналиста Антона Лучанского.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, вечером 30 марта в Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Mercedes Benz Е200 сбил 45-летнего пешехода, который вышел из стоящего на остановке трамвая. Им оказался телеведущий, редактор и журналист "Вести Новосибирск" Антон Лучанский, он погиб на месте.
"В прокуратуре Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего ранее не судимого жителя города", - сообщает в четверг прокуратура. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.
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По данным прокуратуры, обвиняемый вечером 30 марта находился за рулем иномарки в состоянии наркотического опьянения.
"Водитель следовал по крайней левой полосе проезжей части улицы Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 километров в час… В результате нарушений норм ПДД, в том числе скоростного режима, злоумышленник не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу и совершил на него наезд", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Новосибирска.
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