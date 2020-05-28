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2020-05-28T11:24
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В Новосибирске суд рассмотрит дело водителя, задавившего журналиста ВГТРК
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РИА Новости

В Новосибирске суд рассмотрит дело водителя, задавившего журналиста ВГТРК

11:24 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, который в наркотическом опьянении за рулем Mercedes насмерть сбил известного тележурналиста Антона Лучанского.
По данным ГУМВД по Новосибирской области, вечером 30 марта в Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля Mercedes Benz Е200 сбил 45-летнего пешехода, который вышел из стоящего на остановке трамвая. Им оказался телеведущий, редактор и журналист "Вести Новосибирск" Антон Лучанский, он погиб на месте.
"В прокуратуре Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего ранее не судимого жителя города", - сообщает в четверг прокуратура. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.
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По данным прокуратуры, обвиняемый вечером 30 марта находился за рулем иномарки в состоянии наркотического опьянения.
"Водитель следовал по крайней левой полосе проезжей части улицы Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 километров в час… В результате нарушений норм ПДД, в том числе скоростного режима, злоумышленник не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу и совершил на него наезд", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Новосибирска.
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
23 июля 2019, 16:01
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ГУМВДНовосибирскНовосибирская областьБогдан ХмельницкийКалининский районПроисшествия
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