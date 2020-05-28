В Новосибирске суд рассмотрит дело водителя, задавившего журналиста ВГТРК

"В прокуратуре Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего ранее не судимого жителя города", - сообщает в четверг прокуратура. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.

"Водитель следовал по крайней левой полосе проезжей части улицы Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 километров в час… В результате нарушений норм ПДД, в том числе скоростного режима, злоумышленник не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу и совершил на него наезд", - говорится в сообщении.