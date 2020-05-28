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В ПФР рассказали о ходе реализации программы маткапитала
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РИА Новости

В ПФР рассказали о ходе реализации программы маткапитала

11:18 28.05.2020 (обновлено: 11:22 28.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. За все время действия программы материнского капитала более 7,3 миллиона семей получили поддержку на сумму 2,7 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
"Более 7,3 миллиона российских семей за время существования программы материнского капитала получили поддержку государства на общую сумму 2,7 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, всего Пенсионным фондом было оформлено 10 миллионов сертификатов на материнский капитал.
Ранее в ПФР сообщали, что к сентябрю 2019 года россияне полностью израсходовали средства по 6,1 миллиона сертификатов на материнский капитал из 9,5 миллиона выданных.
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