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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:13
https://ria.ru/20200528/1572102737.html
В Крыму сотрудница завода "Массандра" заразилась коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Крыму сотрудница завода "Массандра" заразилась коронавирусом

11:13 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за последние сутки, один из них у сотрудницы винзавода "Массандра", сообщил заместитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.
"За истекшие сутки лабораторно было обследовано 852 пробы, зарегистрировано шесть положительных. Три в Сакском районе, четвертый случай – жительница Симферопольского района, работает в Ялте на производственно-аграрном объединении "Массандра". Была контактная по раннее подтвержденному случаю", - сказал Крутиков на брифинге.
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Он добавил, что также подтвердился коронавирус у жителя Черноморского района и сотрудника дорожной компании в Симферопольском районе.
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский отметил, что всего в Крыму зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции.
"Выписано с начала периода с выздоровлением 195 человек, в том числе 17 за последние сутки", - подчеркнул Лясковский.
"Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным.
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