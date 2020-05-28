В Крыму сотрудница завода "Массандра" заразилась коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за последние сутки, один из них у сотрудницы винзавода "Массандра", сообщил заместитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Шесть новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Крыму за последние сутки, один из них у сотрудницы винзавода "Массандра", сообщил заместитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.

"За истекшие сутки лабораторно было обследовано 852 пробы, зарегистрировано шесть положительных. Три в Сакском районе , четвертый случай – жительница Симферопольского района, работает в Ялте на производственно-аграрном объединении "Массандра". Была контактная по раннее подтвержденному случаю", - сказал Крутиков на брифинге.

Он добавил, что также подтвердился коронавирус у жителя Черноморского района и сотрудника дорожной компании в Симферопольском районе.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский отметил, что всего в Крыму зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции.

"Выписано с начала периода с выздоровлением 195 человек, в том числе 17 за последние сутки", - подчеркнул Лясковский.

"Массандра" - крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным.