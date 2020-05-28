В Северной Осетии мошенники продавали "освобождавший от налогов" документ

ПЯТИГОРСК, 28 мая - РИА Новости. Полиция в Полиция в Северной Осетии разоблачила мошенников, предлагавших жителям региона купить удостоверение гражданина СССР , которое якобы освобождало от выплаты налогов, за 300 рублей в виде "госпошлины", всего было обмануто около 1000 человек, сообщает МВД по региону.

"Члены группы предлагали жителям республики приобрести временные удостоверения гражданина СССР и брали за это с каждого по 300 рублей в виде "госпошлины", - говорится в сообщении.

Мошенники представлялись членами Верховного совета Осетинской АССР. "Участники данной группы вводили в заблуждение жителей республики под предлогом освобождения их от уплаты налогов и оплаты коммунальных услуг. Доводили сведения о том, что им будут начислены дополнительные надбавки к пенсии и компенсация выплат по вкладам, которые были открыты до 1991 года", - отмечается в релизе.

Они также выдавали клюнувшим на наживку гражданам фальшивые свидетельства совладельцев земли СССР. "За время существования организации группа мошенников смогла обмануть около тысячи доверчивых граждан, а полученные незаконным путем деньги потратить на личные нужды", - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что "несуществующая организация не только не освободила граждан от уплаты налогов, но и загнала их во вполне реальные долги".