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2020-05-28T11:11
https://ria.ru/20200528/1572102552.html
В Северной Осетии мошенники продавали "освобождавший от налогов" документ
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РИА Новости

В Северной Осетии мошенники продавали "освобождавший от налогов" документ

11:11 28.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 28 мая - РИА Новости. Полиция в Северной Осетии разоблачила мошенников, предлагавших жителям региона купить удостоверение гражданина СССР, которое якобы освобождало от выплаты налогов, за 300 рублей в виде "госпошлины", всего было обмануто около 1000 человек, сообщает МВД по региону.
"Члены группы предлагали жителям республики приобрести временные удостоверения гражданина СССР и брали за это с каждого по 300 рублей в виде "госпошлины", - говорится в сообщении.
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Мошенники представлялись членами Верховного совета Осетинской АССР. "Участники данной группы вводили в заблуждение жителей республики под предлогом освобождения их от уплаты налогов и оплаты коммунальных услуг. Доводили сведения о том, что им будут начислены дополнительные надбавки к пенсии и компенсация выплат по вкладам, которые были открыты до 1991 года", - отмечается в релизе.
Они также выдавали клюнувшим на наживку гражданам фальшивые свидетельства совладельцев земли СССР. "За время существования организации группа мошенников смогла обмануть около тысячи доверчивых граждан, а полученные незаконным путем деньги потратить на личные нужды", - говорится в сообщении.
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В МВД подчеркнули, что "несуществующая организация не только не освободила граждан от уплаты налогов, но и загнала их во вполне реальные долги".
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.
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