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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:43
https://ria.ru/20200528/1572102419.html
Зрителям рекомендовали покупать билеты в кино бесконтактным способом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_304:117:1970:1054_1036x0_80_0_0_c7abcbf9490976a3fc5696ec6e05c8b8.jpg
РИА Новости

Зрителям рекомендовали покупать билеты в кино бесконтактным способом

11:09 28.05.2020 (обновлено: 11:43 28.05.2020)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор советует по возможности покупать билеты в кинотеатры через автоматы и мобильные приложения по продаже билетов, говорится в рекомендациях по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в кинотеатрах.
"Рекомендовать в кассах кинотеатров использовать бесконтактные способы оплаты кинобилетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию кинобилетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже кинобилетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.", - отмечается в рекомендациях Роспотребнадзора.
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