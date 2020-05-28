Зрителям рекомендовали покупать билеты в кино бесконтактным способом

"Рекомендовать в кассах кинотеатров использовать бесконтактные способы оплаты кинобилетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию кинобилетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже кинобилетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.", - отмечается в рекомендациях Роспотребнадзора.