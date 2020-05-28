Зрителям рекомендовали покупать билеты в кино бесконтактным способом

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор советует по возможности покупать билеты в кинотеатры через автоматы и мобильные приложения по продаже билетов, говорится в рекомендациях по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в кинотеатрах.
"Рекомендовать в кассах кинотеатров использовать бесконтактные способы оплаты кинобилетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию кинобилетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже кинобилетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.", - отмечается в рекомендациях Роспотребнадзора.
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