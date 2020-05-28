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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:09
https://ria.ru/20200528/1572102366.html
В Приморье рассказали о выявленных очагах коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Приморье рассказали о выявленных очагах коронавируса

11:09 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Восемь очагов заражения коронавирусом зарегистрировали в медучреждениях Приморья с начала пандемии, сообщает правительство региона.
Специалисты территориального управления Роспотребнадзора проанализировали структуру заболеваемости COVID-19 и установили, что 19% случаев приходится на медработников, говорится в сообщении.
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"В организациях здравоохранения за все время зарегистрировано восемь очагов на четырех административных территориях: во Владивостоке – четыре, в Находке – два, в Михайловском районе и Уссурийске – по одному. В лечебных учреждениях при этом до сих пор фиксируются единичные случаи заражения коронавирусом как среди пациентов, так и среди врачей", – цитируются в сообщении слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской.
В ведомстве уточняют, что одна из главных задач – сохранить снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом в Приморье. "Для этого каждый должен максимально ответственно относиться к предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям, в частности, соблюдать масочный режим и базовые правила гигиены", - сообщает правительство региона со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора.
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Ранее сообщалось о вспышке коронавируса во Владивостокской городской клинической больнице №2 ("тысячекоечной"): COVID-19 подтвердился у 42 человек, из них 17 – сотрудники больницы. Девять отделений медучреждения закрыли на карантин. До этого коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры продлены до 1 июня, с 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1836. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 885 человек, 17 пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВладивостокМихайловский районУссурийск
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