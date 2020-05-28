В Приморье рассказали о выявленных очагах коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Восемь очагов заражения Восемь очагов заражения коронавирусом зарегистрировали в медучреждениях Приморья с начала пандемии, сообщает правительство региона.

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора проанализировали структуру заболеваемости COVID-19 и установили, что 19% случаев приходится на медработников, говорится в сообщении.

"В организациях здравоохранения за все время зарегистрировано восемь очагов на четырех административных территориях: во Владивостоке – четыре, в Находке – два, в Михайловском районе Уссурийске – по одному. В лечебных учреждениях при этом до сих пор фиксируются единичные случаи заражения коронавирусом как среди пациентов, так и среди врачей", – цитируются в сообщении слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской.

В ведомстве уточняют, что одна из главных задач – сохранить снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом в Приморье. "Для этого каждый должен максимально ответственно относиться к предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям, в частности, соблюдать масочный режим и базовые правила гигиены", - сообщает правительство региона со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса во Владивостокской городской клинической больнице №2 ("тысячекоечной"): COVID-19 подтвердился у 42 человек, из них 17 – сотрудники больницы. Девять отделений медучреждения закрыли на карантин. До этого коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.

Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры продлены до 1 июня, с 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Число выявленных случаев коронавируса в Приморье составляет 1836. Всего с начала эпидемии COVID-19 выздоровели 885 человек, 17 пациентов умерли.