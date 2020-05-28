Зрителям в кинотеатрах рекомендовали соблюдать дистанцию в полтора метра

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Зрители в кинотеатре должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, закрытие кинобаров не предполагается, но рекомендуется вести торговлю в них через вендинговые машины, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
"Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне кинобаров кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов кинобаров и сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья)", - говорится в сообщении.
Согласно документу, рекомендовано по возможности продавать продукцию кинобаров бесконтактным способом, в том числе с помощью автоматов (вендинговых машин).
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