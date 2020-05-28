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Культура
2020-05-28T11:44
https://ria.ru/20200528/1572102118.html
Роспотребнадзор назвал условие предоставления 3D-очков в кинотеатрах
https://cdn24.img.ria.ru/images/77474/98/774749803_0:40:2000:1165_1036x0_80_0_0_71bf7f0d674710b12cf333e51aa8f7ff.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал условие предоставления 3D-очков в кинотеатрах

11:04 28.05.2020 (обновлено: 11:44 28.05.2020)
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© Fotolia / DeklofenakЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
© Fotolia / Deklofenak
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. 3D-очки могут предоставляться в кинотеатрах только при условии дезинфекции, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в кинотеатрах.
"Предоставлять посетителям кинотеатров 3D-очки только при условии осуществления мероприятий по дезинфекции очков. При выдаче 3D-очков, не упакованных в индивидуальную защитную упаковку, выдавать дезинфицирующие салфетки. Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений", - говорится в рекомендациях.
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