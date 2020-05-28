Роспотребнадзор назвал условие предоставления 3D-очков в кинотеатрах

"Предоставлять посетителям кинотеатров 3D-очки только при условии осуществления мероприятий по дезинфекции очков. При выдаче 3D-очков, не упакованных в индивидуальную защитную упаковку, выдавать дезинфицирующие салфетки. Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений", - говорится в рекомендациях.