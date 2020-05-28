Роспотребнадзор назвал условие предоставления 3D-очков в кинотеатрах

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. 3D-очки могут предоставляться в кинотеатрах только при условии дезинфекции, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в кинотеатрах.
"Предоставлять посетителям кинотеатров 3D-очки только при условии осуществления мероприятий по дезинфекции очков. При выдаче 3D-очков, не упакованных в индивидуальную защитную упаковку, выдавать дезинфицирующие салфетки. Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений", - говорится в рекомендациях.
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