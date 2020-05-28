В Хабаровском крае оценили влияние коронавируса на экономику

ХАБАРОВСК, 28 мая - РИА Новости. Многие отрасли экономики Многие отрасли экономики Хабаровского края могут быстро восстановить докризисный уровень после выхода из режима самоизоляции по коронавирусу , сообщил в четверг губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

"Закончив с первой волной COVID-19, думаю, много времени нам не понадобиться, чтобы встать на ноги. Многие отрасли уже сегодня работают, некоторые отрасли и не закрывались. При применении определенных моментов и помощи на ноги встанем быстро. Выйти на докризисный уровень по многим отраслям мы сможем быстро. Но есть отрасли, которые пострадали, и их долго приводить в чувство", - сказал глава региона во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

По словам Фургала, среди наиболее пострадавших сфер - туризм, гостиничный бизнес, общепит, торговля непродовольственными товарами. В правительстве края проводятся консультации и составляются дорожные карты по выводу из кризиса пострадавших отраслей, в ближайшее время планируется открыть фитнес-клубы, но с условием соблюдения всех мер профилактики и нормы по наполняемости зала в 4 квадратных метра на человека, рассказал он.

"Как врач по образованию обоснованно считаю, что у нас еще первая волна коронавируса не закончилась, хотя в течение полутора месяцев все проходит по прогнозируемому сценарию, это позволяет сохранять койки и госпитализировать всех больных", - сказал губернатор.