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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:04
https://ria.ru/20200528/1572102015.html
В Хабаровском крае оценили влияние коронавируса на экономику
https://cdn24.img.ria.ru/images/155084/42/1550844281_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_7623f7ccdef9743fcd33c19647fd4f99.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае оценили влияние коронавируса на экономику

11:04 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 мая - РИА Новости. Многие отрасли экономики Хабаровского края могут быстро восстановить докризисный уровень после выхода из режима самоизоляции по коронавирусу, сообщил в четверг губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
"Закончив с первой волной COVID-19, думаю, много времени нам не понадобиться, чтобы встать на ноги. Многие отрасли уже сегодня работают, некоторые отрасли и не закрывались. При применении определенных моментов и помощи на ноги встанем быстро. Выйти на докризисный уровень по многим отраслям мы сможем быстро. Но есть отрасли, которые пострадали, и их долго приводить в чувство", - сказал глава региона во время прямого эфира на своей странице в Instagram.
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По словам Фургала, среди наиболее пострадавших сфер - туризм, гостиничный бизнес, общепит, торговля непродовольственными товарами. В правительстве края проводятся консультации и составляются дорожные карты по выводу из кризиса пострадавших отраслей, в ближайшее время планируется открыть фитнес-клубы, но с условием соблюдения всех мер профилактики и нормы по наполняемости зала в 4 квадратных метра на человека, рассказал он.
"Как врач по образованию обоснованно считаю, что у нас еще первая волна коронавируса не закончилась, хотя в течение полутора месяцев все проходит по прогнозируемому сценарию, это позволяет сохранять койки и госпитализировать всех больных", - сказал губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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