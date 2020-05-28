Роспотребнадзор уточнил порядок организации сеансов в кинотеатрах

"Установить время начала киносеансов в кинозалах кинотеатра с разницей не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов не более шести и не менее 10 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов семь и более", - говорится в рекомендациях.