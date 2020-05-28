Роспотребнадзор уточнил порядок организации сеансов в кинотеатрах

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сеансы в кинозалах кинотеатров должны начинаться с разницей не менее 15 минут, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах.
"Установить время начала киносеансов в кинозалах кинотеатра с разницей не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов не более шести и не менее 10 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов семь и более", - говорится в рекомендациях.
Кроме того, с целью предотвращения скопления кинозрителей у входов в кинозалы рекомендуется осуществлять допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до начала сеанса.
Интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут для проведения проветривания и уборки кинозала с применением дезинфицирующих средств, добавляют в ведомстве.
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