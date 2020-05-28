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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T11:44
https://ria.ru/20200528/1572101983.html
Роспотребнадзор уточнил порядок организации сеансов в кинотеатрах
https://cdn24.img.ria.ru/images/31110/44/311104484_0:72:640:432_1036x0_80_0_0_70b6e524d23c464cf7731e863504c934.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор уточнил порядок организации сеансов в кинотеатрах

11:03 28.05.2020 (обновлено: 11:44 28.05.2020)
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© Flickr / Snap ShockПустой зал кинотеатра
Пустой зал кинотеатра
© Flickr / Snap Shock
Пустой зал кинотеатра. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сеансы в кинозалах кинотеатров должны начинаться с разницей не менее 15 минут, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах.
"Установить время начала киносеансов в кинозалах кинотеатра с разницей не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов не более шести и не менее 10 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов семь и более", - говорится в рекомендациях.
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Кроме того, с целью предотвращения скопления кинозрителей у входов в кинозалы рекомендуется осуществлять допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до начала сеанса.
Интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут для проведения проветривания и уборки кинозала с применением дезинфицирующих средств, добавляют в ведомстве.
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Распространение нового коронавирусаКино и сериалыНовости культурыКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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