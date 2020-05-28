В Чувашии заблокировали сайт, публиковавший способы уклонения от изоляции

Чувашская транспортная прокуратура в ходе мониторинга интернета обнаружила сайт, на котором была приведена подробная инструкция самовольного оставления места госпитализации или самоизоляции больными коронавирусной инфекцией, а также теми, у кого заподозрено это заболевание.