В Чувашии заблокировали сайт, публиковавший способы уклонения от изоляции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Сайт с информацией о способах уклонения от госпитализации и самоизоляции в период пандемии заблокирован в Чувашии, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Чувашская транспортная прокуратура в ходе мониторинга интернета обнаружила сайт, на котором была приведена подробная инструкция самовольного оставления места госпитализации или самоизоляции больными коронавирусной инфекцией, а также теми, у кого заподозрено это заболевание.
Федеральный закон "Об информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрена административная ответственность (статья 20.6.1 КоАП РФ), за нарушение санитарно-эпидемиологических правил установлена уголовная ответственность (статья 236 УК РФ).
"Прокуратура направила в суд заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил требования транспортного прокурора в полном объеме. Доступ к интернет-ресурсу ограничен", - говорится в сообщении ГП РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.