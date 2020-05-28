В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1851

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1851 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 81 тысячи тестов на коронавирус. В больницах находятся 30 пациентов. За время пандемии скончались 66 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.