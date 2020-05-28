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2020-05-28T11:45
https://ria.ru/20200528/1572101787.html
Сотрудников кинотеатров обязали носить маски и перчатки
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РИА Новости

Сотрудников кинотеатров обязали носить маски и перчатки

11:00 28.05.2020 (обновлено: 11:45 28.05.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСанитарная обработка зала после окончания сеанса в кинотеатре
Санитарная обработка зала после окончания сеанса в кинотеатре
© РИА Новости / Александр Кряжев
Санитарная обработка зала после окончания сеанса в кинотеатре . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники кинотеатров должны быть обеспечены масками и перчатками, говорится в рекомендациях по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в кинотеатрах.
"Обеспечить сотрудников кинотеатров запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается", - говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, подготовленных совместно с министерством культуры.
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