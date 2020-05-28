Сотрудников кинотеатров обязали носить маски и перчатки

"Обеспечить сотрудников кинотеатров запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается", - говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, подготовленных совместно с министерством культуры.