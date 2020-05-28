В Астрахани закроют центральную набережную из-за коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Центральную волжскую набережную закроют в Игорь Бабушкин. Центральную волжскую набережную закроют в Астрахани , чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости коронавирусом после смягчения ограничений, сообщил губернатор Астраханской области

По его словам, с отменой пропускной системы и переходом к первому этапу снятия ограничений астраханцы массово вышли на улицы, забыв о масочном режиме и социальной дистанции.

"Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости нами был принят ряд решений... Набережная Волги будет закрыта для прогулок астраханцев и гостей города", - написал он в Instagram.

Также будет ограничено движение транспорта по прилегающим к набережной улицам Анатолия Сергеева, Максима Горького и Кремлевской. Запрет на посещение этой территории будет действовать с 11.00 до 05.00 ежедневно.

Чтобы избежать скопления людей для прогулок также закроют два парка: "Планета" на улице Островского и "Аркадия" на улице Калинина.

По данным на 28 мая, в Астраханской области зарегистрировано 1654 случая заражения коронавирусом, из них 35 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 809 человек, умерли 15.