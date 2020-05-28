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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:58
https://ria.ru/20200528/1572101693.html
В Астрахани закроют центральную набережную из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/149334/98/1493349827_0:290:2609:1758_1036x0_80_0_0_31455a171115cf77692979fc6c748663.jpg
РИА Новости

В Астрахани закроют центральную набережную из-за коронавируса

10:58 28.05.2020
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© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкПассажирские суда в порту Астрахани
Пассажирские суда в порту Астрахани
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
Пассажирские суда в порту Астрахани. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Центральную волжскую набережную закроют в Астрахани, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости коронавирусом после смягчения ограничений, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
По его словам, с отменой пропускной системы и переходом к первому этапу снятия ограничений астраханцы массово вышли на улицы, забыв о масочном режиме и социальной дистанции.
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"Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости нами был принят ряд решений... Набережная Волги будет закрыта для прогулок астраханцев и гостей города", - написал он в Instagram.
Также будет ограничено движение транспорта по прилегающим к набережной улицам Анатолия Сергеева, Максима Горького и Кремлевской. Запрет на посещение этой территории будет действовать с 11.00 до 05.00 ежедневно.
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Чтобы избежать скопления людей для прогулок также закроют два парка: "Планета" на улице Островского и "Аркадия" на улице Калинина.
По данным на 28 мая, в Астраханской области зарегистрировано 1654 случая заражения коронавирусом, из них 35 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 809 человек, умерли 15.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь БабушкинАстраханьАстраханская областьОбщество
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