Сотрудники посольства Британии покинули КНДР, заявили в посольстве России

"По нашей информации, вчера сотрудники посольства Великобритании покинули КНДР самостоятельно, к нам за помощью они не обращались", - сообщили в посольстве.
В начале марта 80 иностранцев, в том числе 13 россиян, вылетели во Владивосток рейсом Air Koryo из Пхеньяна. Тогда в Россию прибыл полный состав диппредставительств Германии, Франции и Швейцарии, временно приостановивших работу в Пхеньяне, а также польские, румынские, монгольские, египетские дипломаты и их семьи, решившие переждать карантин у себя на родине. КНДР закрыла пассажирское сообщение с другими государствами в начале февраля для профилактики распространения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.