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2020-05-28T10:57
https://ria.ru/20200528/1572101620.html
Сотрудники посольства Британии покинули КНДР, заявили в посольстве России
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РИА Новости

Сотрудники посольства Британии покинули КНДР, заявили в посольстве России

10:57 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улицах Пхеньяна
На улицах Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На улицах Пхеньяна. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники британского посольства в Пхеньяне в среду покинули КНДР, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.
"По нашей информации, вчера сотрудники посольства Великобритании покинули КНДР самостоятельно, к нам за помощью они не обращались", - сообщили в посольстве.
В начале марта 80 иностранцев, в том числе 13 россиян, вылетели во Владивосток рейсом Air Koryo из Пхеньяна. Тогда в Россию прибыл полный состав диппредставительств Германии, Франции и Швейцарии, временно приостановивших работу в Пхеньяне, а также польские, румынские, монгольские, египетские дипломаты и их семьи, решившие переждать карантин у себя на родине. КНДР закрыла пассажирское сообщение с другими государствами в начале февраля для профилактики распространения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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