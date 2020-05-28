Главу минприроды Северной Осетии арестовали из-за превышения полномочий

"Учитывая тяжесть, общественную опасность и коррупционный характер преступления, в совершении которого подозревается Мамиев, имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей. Так как в силу преступления, в котором подозревается Мамиев, большое количество лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей по данному уголовному делу, являются работниками министерства, как руководитель органа исполнительной власти он может воздействовать на своих подчиненных, находящихся от него в служебной зависимости", - подчеркнули в суде.