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2020-05-28T10:56
https://ria.ru/20200528/1572101574.html
Главу минприроды Северной Осетии арестовали из-за превышения полномочий
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РИА Новости

Главу минприроды Северной Осетии арестовали из-за превышения полномочий

10:56 28.05.2020
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© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-АланияМинистр природных ресурсов и экологии РСО-Алания Чермен Мамиев
Министр природных ресурсов и экологии РСО-Алания Чермен Мамиев
© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания
Министр природных ресурсов и экологии РСО-Алания Чермен Мамиев. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 28 мая - РИА Новости. Министр природных ресурсов Северной Осетии Чермен Мамиев арестован до 27 июля по делу о превышении полномочий с ущербом в 400 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что возбуждено уголовное дело против министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии, который подозревается в превышении должностных полномочий с ущербом бюджету республики свыше 400 миллионов рублей.
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"Ленинским судом Владикавказа удовлетворено ходатайство следственного отдела УФСБ России по Северной Осетии об избрании в отношении Мамиева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 27 июля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
По данным суда, Мамиев подозревается в совершении тяжкого преступления по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".
Суд отмечает, что из материалов уголовного дела усматривается, что, являясь министром природных ресурсов, Мамиев подписал акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и счета на оплату, содержащие ложные сведения о полном выполнении работ по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на Унальском хвостохранилище и их общей стоимости в размере более 400 миллионов рублей.
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"Учитывая тяжесть, общественную опасность и коррупционный характер преступления, в совершении которого подозревается Мамиев, имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей. Так как в силу преступления, в котором подозревается Мамиев, большое количество лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей по данному уголовному делу, являются работниками министерства, как руководитель органа исполнительной власти он может воздействовать на своих подчиненных, находящихся от него в служебной зависимости", - подчеркнули в суде.
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Республика Северная Осетия - АланияГенеральная прокуратура РФПроисшествия
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