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Культура
2020-05-28T11:30
https://ria.ru/20200528/1572101524.html
Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут СМИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/96734/76/967347677_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_856c282ff43992ab6940a1371d5b4f8b.jpg
РИА Новости

Генри Кавилл ведет переговоры, чтобы снова сыграть Супермена, пишут СМИ

11:30 28.05.2020
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© Фото : Warner Brothers. 2013Генри Кавилл в фильме "Человек из стали"(2013)
Генри Кавилл в фильме Человек из стали(2013)
© Фото : Warner Brothers. 2013
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. СМИ узнали, что британский актер Генри Кавилл ведет переговоры со студией Warner Bros, чтобы вернуться к роли Супермена (Кларк Кент) в новом фильме, основанном на комиксах DC, сообщает Deadline.
По информации издания, этот проект не будет продолжением "Человека из стали" (2013 год). У кинокомпании пока нет планов по поводу съемок этой ленты.
Инсайдер уточняет, что Кавилл скорее всего примет участие в сиквеле комедийного боевика Дэвид Ф. Сандберг "Шазам", в "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном или "Аквамене 2". Но к работе над ними еще не приступали из-за пандемии коронавируса.
Последний раз актер сыграл Супермена в фильме "Лига справедливости" (2017), который начал снимать Зак Снайдер, а закончил Джосс Уидон.
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КультураКоронавирус COVID-19Генри КавиллКино и сериалыНовости культуры
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