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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:56
https://ria.ru/20200528/1572101484.html
Челябинские медики назвали причину роста числа заболевших COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030120_0:125:2981:1802_1036x0_80_0_0_4fb227acd66d6a65688fcd115909a804.jpg
РИА Новости

Челябинские медики назвали причину роста числа заболевших COVID-19

10:56 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Почти 150 случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в Челябинской области, такой прирост, в основном, объясняется несоблюдением жителями режима самоизоляции в майские праздники, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава региона.
По данным минздрава, на утро 28 мая в регионе подтверждены 2586 случаев заболевания COVID-19 - плюс 148 новых подтверждений ко вчерашнему дню, за прошедшие сутки выписаны 49 человек. Всего 1106 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
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"Такой прирост за сутки – это, в основном, показатели несоблюдения гражданами региона режима самоизоляции в период майских праздников, с 1 мая. Заболевшие фиксируются в бытовых, семейных очагах. Но также причиной роста заболеваемости стало и увеличение количества обследований на COVID-19: если до 27 апреля было проведено около 37 тысяч тестов, то с 27 апреля – уже 82 тысячи тестов", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что, кроме того, увеличение в статистику дают и внебольничные пневмонии, которые все проверяются на КТ, за счет чего также идет выявление случаев коронавирусной инфекции.
Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в основном в крупных городах Челябинской области – в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, добавила она.
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Министерство здравоохранения региона напоминает жителям области – режим повышенной готовности, самоизоляции еще не закончен, он продлится до 31 мая, просьба его соблюдать, сказала она.
По данным пресс-службы, за прошедшие сутки в области умерли 2 человека, в том числе от COVID-19 – 71-летняя пациентка, от других причин - атеросклеротическая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца (ковид сопутствующий) - пациентка, 84 года. Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, а без клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧелябинская область
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