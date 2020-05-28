Челябинские медики назвали причину роста числа заболевших COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Почти 150 случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в Почти 150 случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано за сутки в Челябинской области , такой прирост, в основном, объясняется несоблюдением жителями режима самоизоляции в майские праздники, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава региона.

По данным минздрава, на утро 28 мая в регионе подтверждены 2586 случаев заболевания COVID-19 - плюс 148 новых подтверждений ко вчерашнему дню, за прошедшие сутки выписаны 49 человек. Всего 1106 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

"Такой прирост за сутки – это, в основном, показатели несоблюдения гражданами региона режима самоизоляции в период майских праздников, с 1 мая. Заболевшие фиксируются в бытовых, семейных очагах. Но также причиной роста заболеваемости стало и увеличение количества обследований на COVID-19: если до 27 апреля было проведено около 37 тысяч тестов, то с 27 апреля – уже 82 тысячи тестов", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что, кроме того, увеличение в статистику дают и внебольничные пневмонии, которые все проверяются на КТ, за счет чего также идет выявление случаев коронавирусной инфекции.

Магнитогорске, Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в основном в крупных городах Челябинской области – в Челябинске Миассе , добавила она.

Министерство здравоохранения региона напоминает жителям области – режим повышенной готовности, самоизоляции еще не закончен, он продлится до 31 мая, просьба его соблюдать, сказала она.

По данным пресс-службы, за прошедшие сутки в области умерли 2 человека, в том числе от COVID-19 – 71-летняя пациентка, от других причин - атеросклеротическая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца (ковид сопутствующий) - пациентка, 84 года. Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, а без клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.