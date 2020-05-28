В Свердловской области умерли еще два пациента с COVID-19

Состояние 60 госпитализированных оценивается как тяжелое, 42 из них находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 17 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 138. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.