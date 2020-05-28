В Свердловской области умерли еще два пациента с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Еще два пациента с COVID-19 скончались в Свердловской области за сутки, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 23", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявлено 268 новых случаев коронавируса.
Диагноз подтвержден лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга, Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Белоярского городского округа, Ачита, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Заречного, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Верхнего Дуброво, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов.
Всего в регионе зарегистрировано 4693 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, уточняет штаб.
Состояние 60 госпитализированных оценивается как тяжелое, 42 из них находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 17 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 138. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано еще 127 человек. Всего уральские врачи вылечили 1827 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.