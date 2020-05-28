Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 28 мая- РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 65 лет, из них 6,5% - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 2054 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 173 497 случаев коронавируса.
"41% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.