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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:54
https://ria.ru/20200528/1572101298.html
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 33 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571205846_0:0:3064:1724_1036x0_80_0_0_80ac50c92d6faca19abc859c1ef443ad.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 33 тысячи

10:54 28.05.2020
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© REUTERS / Edgar SuМедицинский персонал в Сингапуре
Медицинский персонал в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
Медицинский персонал в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 33 тысячи, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки число заражений выросло на 373 и достигло 33 249. Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, проживающие в общежитиях.
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Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми. Во вторник власти страны обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса нового типа, его реализация начнется со второго июня.
Карантин из-за распространения в стране коронавируса нового типа был изначально введен седьмого апреля. В конце месяца власти продлили действие ограничений до первого июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСингапур (страна)В мире
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