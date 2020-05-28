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2020-05-28T11:11
https://ria.ru/20200528/1572101198.html
Вывозной рейс из Парижа в Россию запланировали на 29 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Парижа в Россию запланировали на 29 мая

10:53 28.05.2020 (обновлено: 11:11 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Новый спецрейс для вывоза россиян из Парижа запланирован на 29 мая, сообщили в посольстве РФ во Франции.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL2459 Париж – Москва запланирован на 29 мая 2020 в 18:05 (по местному времени)", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.
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Отмечается, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт- Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях, Республике Карелия, Республика Мордовия.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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