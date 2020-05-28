News Corp прекратит выпуск более 100 газет в Австралии

"Несколько месяцев мы проводили всесторонний анализ работы наших региональных и районных газет. Этот анализ выявил продолжающийся переход потребителей к чтению и подписке на новости в интернете, а также активное развитие компаний, использующих цифровую рекламу", - сказал Миллер. По его словам, на устойчивость издательского бизнеса в регионах также повлияла пандемия коронавируса COVID-19.