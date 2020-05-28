News Corp прекратит выпуск более 100 газет в Австралии

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Медиахолдинг News Corp прекратит выпуск более сотни районных и региональных газет в Австралии, часть из них продолжит работу в цифровом формате, сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на корпорацию.
В обращении к сотрудникам глава австралийского подразделения холдинга News Corp Australia Майкл Миллер сообщил, что компания планирует перейти на модель деятельности, ориентированную на цифровые технологии, и это приведет к сокращению рабочих мест.
"Несколько месяцев мы проводили всесторонний анализ работы наших региональных и районных газет. Этот анализ выявил продолжающийся переход потребителей к чтению и подписке на новости в интернете, а также активное развитие компаний, использующих цифровую рекламу", - сказал Миллер. По его словам, на устойчивость издательского бизнеса в регионах также повлияла пандемия коронавируса COVID-19.
Некоторые местные издания, как выходящие в пригородах Сиднея Manly Daily, Parramatta Advertiser и Inner West Courier перейдут в цифровой формат. Другие, как, например, мельбурнская газета Progress Leader или Rouse Hill Times, выходившая в штате Новый Южный Уэльс, - прекратят свое существование. Сколько журналистов и сотрудников изданий останутся без работы, официально медиахолдинг не сообщает. По данным Sydney Morning Herald, из-за реструктуризации компании работу могут потерять от 500 до 1000 человек.
Медиахолдинг News Corp возник в 2013 году в результате реорганизации корпорации News Corporation, основанной Рупертом Мердоком в 1979 году. Холдингу принадлежат газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post, а также ряд спутниковых операторов и информационное агентство Dow Jones. Австралийское подразделение News Corp Australia владеет такими изданиями, как Australian, Daily Telegraph и Herald Sun.
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