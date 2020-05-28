Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:49
https://ria.ru/20200528/1572101121.html
News Corp прекратит выпуск более 100 газет в Австралии
https://cdn23.img.ria.ru/images/102342/42/1023424214_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_2ae6f2f866390cf6b55c9b1e994526f3.jpg
РИА Новости

News Corp прекратит выпуск более 100 газет в Австралии

10:49 28.05.2020
314
© Fotolia / fragolerosseГазеты
Газеты
© Fotolia / fragolerosse
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Медиахолдинг News Corp прекратит выпуск более сотни районных и региональных газет в Австралии, часть из них продолжит работу в цифровом формате, сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на корпорацию.
В обращении к сотрудникам глава австралийского подразделения холдинга News Corp Australia Майкл Миллер сообщил, что компания планирует перейти на модель деятельности, ориентированную на цифровые технологии, и это приведет к сокращению рабочих мест.
"Несколько месяцев мы проводили всесторонний анализ работы наших региональных и районных газет. Этот анализ выявил продолжающийся переход потребителей к чтению и подписке на новости в интернете, а также активное развитие компаний, использующих цифровую рекламу", - сказал Миллер. По его словам, на устойчивость издательского бизнеса в регионах также повлияла пандемия коронавируса COVID-19.
Некоторые местные издания, как выходящие в пригородах Сиднея Manly Daily, Parramatta Advertiser и Inner West Courier перейдут в цифровой формат. Другие, как, например, мельбурнская газета Progress Leader или Rouse Hill Times, выходившая в штате Новый Южный Уэльс, - прекратят свое существование. Сколько журналистов и сотрудников изданий останутся без работы, официально медиахолдинг не сообщает. По данным Sydney Morning Herald, из-за реструктуризации компании работу могут потерять от 500 до 1000 человек.
Медиахолдинг News Corp возник в 2013 году в результате реорганизации корпорации News Corporation, основанной Рупертом Мердоком в 1979 году. Холдингу принадлежат газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post, а также ряд спутниковых операторов и информационное агентство Dow Jones. Австралийское подразделение News Corp Australia владеет такими изданиями, как Australian, Daily Telegraph и Herald Sun.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
210100
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаDow JonesSunРуперт МердокАвстралияСиднейВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Полиция проверит данные об угрозах красноярской журналистке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков назвал COVID-19 "реальной штукой"
Река Исеть в Свердловской области
На Урале прокуратура проверит данные о массовой гибели рыбы в реке Исеть
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК предъявил обвинение автору фейка о вывозе тел погибших от COVID-19
Ведущая Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр
В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Центробанк прорабатывает вопрос пополнения карт на кассах магазинов
Эмблема на форме сотрудника полиции
Главред "Медиазоны": задержанных за пикет у ГУВД журналистов отпустили
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
Данкверт призвал принять закон об идентификации домашних животных
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Миронов попросил Путина проверить целесообразность изменения правил охоты
Дмитрий Григоренко
Григоренко поручили контролировать документы о поддержке рынка труда
Золотой слиток
Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
Директор Первого Европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов
Алексей Парамонов: Россия надеется на дополнительные экспертизы по MH17
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
Архангельск
Архангельская область и НАО отложили референдум об объединении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
Лента новостейМолния