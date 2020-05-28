Подготовлены рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор совместно с министерством культуры Российской Федерации подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф