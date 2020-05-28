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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:49
https://ria.ru/20200528/1572101091.html
Подготовлены рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:309:3091:2048_1036x0_80_0_0_1af4b094240da4e8614922069b66d873.jpg
РИА Новости

Подготовлены рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах

10:49 28.05.2020
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор совместно с министерством культуры Российской Федерации подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах", - говорится в сообщении.
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