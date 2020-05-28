Центробанк прорабатывает вопрос пополнения карт на кассах магазинов

"Сейчас прорабатывается вопрос, что кроме того, чтобы взять наличные, можно было бы положить наличные на свою пластиковую карточку, а дальше уже в интернет-торговле и через дистанционные каналы использовать безналичные деньги для получения финансовых и нефинансовых услуг", - сказал он в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.