В МЧС предупредили о пожарной опасности в семи регионах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Чрезвычайный и высокий класс пожарной опасности прогнозируется в семи регионах Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"По данным Авиалесоохраны, прогнозируются следующие классы пожарной опасности по условиям погоды: Нижнегорский район, Белогорск - чрезвычайная (5 класс), Ялта, Евпатория, Бахчисарайский, Сакский и Белогорский районы – высокая (4 класс)", - приводит слова Шахова пресс-служба министерства.
В Крыму с апреля установлен пожароопасный сезон, введен особый противопожарный режим и ограничено посещение лесов.