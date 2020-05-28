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В МЧС предупредили о пожарной опасности в семи регионах Крыма
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РИА Новости

В МЧС предупредили о пожарной опасности в семи регионах Крыма

10:44 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Чрезвычайный и высокий класс пожарной опасности прогнозируется в семи регионах Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"По данным Авиалесоохраны, прогнозируются следующие классы пожарной опасности по условиям погоды: Нижнегорский район, Белогорск - чрезвычайная (5 класс), Ялта, Евпатория, Бахчисарайский, Сакский и Белогорский районы – высокая (4 класс)", - приводит слова Шахова пресс-служба министерства.
В Крыму с апреля установлен пожароопасный сезон, введен особый противопожарный режим и ограничено посещение лесов.
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