В Идлибе прошел 13-й по счету российско-турецкий патруль

СЕРАКАБ (Сирия), 28 мая - РИА Новости. Очередной, 13-й по счету российско-турецкий патруль прошел по участку трассы М-4 в сирийском Идлибе, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
"Двадцать восьмого мая состоялось очередное, тринадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта "Урум-Эль-Джауз" провинции "Идлиб" и составил около 20 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Также движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.
Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта 2020 года, третье – 8 апреля 2020 года, четвертое – 15 апреля 2020 года, пятое – 21 апреля 2020 года, шестое – 28 апреля 2020 года, седьмое – 30 апреля 2020 года, восьмое – 5 мая 2020 года, девятое – 7 мая 2020 года, десятое – 12 мая 2020 года, одиннадцатое – 14 мая 2020 года, двенадцатое – 20 мая 2020 года.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии