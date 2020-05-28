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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-05-28T10:46
https://ria.ru/20200528/1572100663.html
В Идлибе прошел 13-й по счету российско-турецкий патруль
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716538_0:50:1276:768_1036x0_80_0_0_9eb2d39d2959706c43287cd77be73521.jpg
РИА Новости

В Идлибе прошел 13-й по счету российско-турецкий патруль

10:43 28.05.2020 (обновлено: 10:46 28.05.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
© РИА Новости
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СЕРАКАБ (Сирия), 28 мая - РИА Новости. Очередной, 13-й по счету российско-турецкий патруль прошел по участку трассы М-4 в сирийском Идлибе, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
"Двадцать восьмого мая состоялось очередное, тринадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта "Урум-Эль-Джауз" провинции "Идлиб" и составил около 20 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Также движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.
Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта 2020 года, третье – 8 апреля 2020 года, четвертое – 15 апреля 2020 года, пятое – 21 апреля 2020 года, шестое – 28 апреля 2020 года, седьмое – 30 апреля 2020 года, восьмое – 5 мая 2020 года, девятое – 7 мая 2020 года, десятое – 12 мая 2020 года, одиннадцатое – 14 мая 2020 года, двенадцатое – 20 мая 2020 года.
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