В Идлибе прошел 13-й по счету российско-турецкий патруль

"Двадцать восьмого мая состоялось очередное, тринадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта "Урум-Эль-Джауз" провинции "Идлиб" и составил около 20 километров", - говорится в сообщении.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта 2020 года, третье – 8 апреля 2020 года, четвертое – 15 апреля 2020 года, пятое – 21 апреля 2020 года, шестое – 28 апреля 2020 года, седьмое – 30 апреля 2020 года, восьмое – 5 мая 2020 года, девятое – 7 мая 2020 года, десятое – 12 мая 2020 года, одиннадцатое – 14 мая 2020 года, двенадцатое – 20 мая 2020 года.