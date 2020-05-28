В ГД предложили продлить льготу для сирот при поступлении в вузы

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы от " Единой России " внесли в нижнюю палату парламента законопроект о бессрочном продлении права детей-сирот на бюджетные места в вузах в рамках квоты, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты Ольга Окунева , Алексей Кобилев, Ирина Гусева и Игорь Сухарев. Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об образовании" и федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

По действующему законодательству, дети-сироты, деты-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и граждане, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе, имеют право на внеконкурсное зачисление в вузы, на таких граждан выделяется квота в 10% от общего количества бюджетных мест, для зачисления им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Срок действия этой льготы должен был истечь в 2021 году.

В пояснительной записке к документу отмечается, что право на зачисление в вузы вне конкурса являлась значимым "социальным лифтом" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и существенной дополнительной гарантией права на образование этой категории граждан.

Законопроектом предлагается бессрочно продлить особое право детей-сирот при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний.