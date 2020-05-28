В Якутии проводят проверку после обнаружения тела полицейского

ЯКУТСК, 28 мая — РИА Новости. МВД Якутии проводит проверку в Горном районе республики после обнаружения тела сотрудника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В четверг в социальных сетях появилась информация, что ночью в Горном районе сотрудница полиции, многодетная мать, совершила самоубийство.
"По месту жительства было обнаружено тело сотрудника отделения МВД России по Горному району. В настоящий момент назначено проведение проверки, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", — сообщили в министерстве.
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