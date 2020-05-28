Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T17:28
https://ria.ru/20200528/1572099900.html
В Якутии проводят проверку после обнаружения тела полицейского
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Якутии проводят проверку после обнаружения тела полицейского

10:30 28.05.2020 (обновлено: 17:28 28.05.2020)
16293
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЯКУТСК, 28 мая — РИА Новости. МВД Якутии проводит проверку в Горном районе республики после обнаружения тела сотрудника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В четверг в социальных сетях появилась информация, что ночью в Горном районе сотрудница полиции, многодетная мать, совершила самоубийство.

"По месту жительства было обнаружено тело сотрудника отделения МВД России по Горному району. В настоящий момент назначено проведение проверки, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", — сообщили в министерстве.

Кадры с места убийства полицейского на КПП в Волгограде
23 марта, 15:07
В Волгограде мужчина убил полицейского на КПП
11422961
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Происшествия
Рекомендуем
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
Симферопольское водохранилище
В Госдуме оценили призывы экс-посла США продолжить водную блокаду Крыма
Заброшенное строение в селе 2-е Никольское Воронежской области, где было найдено тело убитой девочки
Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили перенос запуска пилотируемого корабля Маска
Пассажирский самолет в небе
Правительство Греции определило меры поддержки авиаперевозчиков
Заседание Верховной рады Украины
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт
"Млековита" опровергла данные о вымогательствах Данквертом взятки
Объявление о закрытии кинотеатра
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал планы Киева ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Турбаза
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
Пустой зал кинотеатра
Роспотребнадзор уточнил порядок организации сеансов в кинотеатрах
Производство многоразовых масок
Эксперт оценил эффективность многоразовых масок
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
Дезинфекция
Дезинфекция в Москве: обработка дорог и подъездов в период пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
Лента новостейМолния