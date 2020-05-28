Главе Хакасии внесли представление из-за нарушений при выплате медикам

КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура Хакасии в ходе проверки нашла нарушения при начислении стимулирующих выплат медицинским работникам и внесла представление главе республике; в настоящее время медики получили более 35 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
По данным ведомства, проверка проводилась по публикациям в СМИ о нарушении прав на получение денежных выплат медицинских работников, оказывающих помощь в условиях предупреждения распространения коронавируса.
"Установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам. С целью устранения нарушений прокурор республики внес в адрес главы республики... представление. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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