Главе Хакасии внесли представление из-за нарушений при выплате медикам

"Установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам. С целью устранения нарушений прокурор республики внес в адрес главы республики... представление. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 миллионов рублей", - говорится в сообщении.