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2020-05-28T10:29
https://ria.ru/20200528/1572099832.html
Главе Хакасии внесли представление из-за нарушений при выплате медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_0:39:3090:1777_1036x0_80_0_0_26da6af8133e66eef73b5a3eefdc6283.jpg
РИА Новости

Главе Хакасии внесли представление из-за нарушений при выплате медикам

10:29 28.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Прокуратура Хакасии в ходе проверки нашла нарушения при начислении стимулирующих выплат медицинским работникам и внесла представление главе республике; в настоящее время медики получили более 35 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
По данным ведомства, проверка проводилась по публикациям в СМИ о нарушении прав на получение денежных выплат медицинских работников, оказывающих помощь в условиях предупреждения распространения коронавируса.
"Установлено, что региональным министерством здравоохранения не приняты своевременные меры к перечислению стимулирующих выплат за март и апрель 2020 года в медицинские учреждения для выплаты медицинским работникам. С целью устранения нарушений прокурор республики внес в адрес главы республики... представление. После вмешательства прокуратуры медицинским работникам выплачены положенные им денежные средства на сумму свыше 35 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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