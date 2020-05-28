В Астраханской области число умерших с COVID-19 выросло до 15

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Число умерших с диагнозом коронавирус в Число умерших с диагнозом коронавирус в Астраханской области увеличилось с 13 до 15 человек, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения этой инфекции.

Так, 8 мая 2020 областной минздрав сообщал о смерти женщины 1947 года рождения, госпитализированной накануне с двусторонней пневмонией. Несмотря на то что она контактировала с заболевшим коронавирусом, ее анализы от 7 мая оказались отрицательными. В ночь на 8 мая она умерла. Патологоанатомы установили заключительный диагноз, пациентка внесена в регистр умерших от коронавируса.

Также 26 мая скончался один из постояльцев дома престарелых. 17 мая мужчина 1954 года рождения был госпитализирован с инсультом. Через несколько дней стало известно об очаге заболевания коронавирусом в учреждении. Анализ на COVID-19 от 21 мая показал положительный результат. Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

"Таким образом, по данным министерства здравоохранения Астраханской области, на территории региона зарегистрировано 15 летальных исходов пациентов с COVID-19", - сказано в сообщении.

По данным на 28 мая, в Астраханской области зарегистрировано 1654 случая заражения коронавирусом, из них 35 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 809 человек.