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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:27
https://ria.ru/20200528/1572099715.html
В Астраханской области число умерших с COVID-19 выросло до 15
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:14:2982:1691_1036x0_80_0_0_85bec2e63b9ccfb0c4c2042dd6e9d8f9.jpg
РИА Новости

В Астраханской области число умерших с COVID-19 выросло до 15

10:27 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Число умерших с диагнозом коронавирус в Астраханской области увеличилось с 13 до 15 человек, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения этой инфекции.
Так, 8 мая 2020 областной минздрав сообщал о смерти женщины 1947 года рождения, госпитализированной накануне с двусторонней пневмонией. Несмотря на то что она контактировала с заболевшим коронавирусом, ее анализы от 7 мая оказались отрицательными. В ночь на 8 мая она умерла. Патологоанатомы установили заключительный диагноз, пациентка внесена в регистр умерших от коронавируса.
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Также 26 мая скончался один из постояльцев дома престарелых. 17 мая мужчина 1954 года рождения был госпитализирован с инсультом. Через несколько дней стало известно об очаге заболевания коронавирусом в учреждении. Анализ на COVID-19 от 21 мая показал положительный результат. Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.
"Таким образом, по данным министерства здравоохранения Астраханской области, на территории региона зарегистрировано 15 летальных исходов пациентов с COVID-19", - сказано в сообщении.
По данным на 28 мая, в Астраханской области зарегистрировано 1654 случая заражения коронавирусом, из них 35 за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 809 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Астраханская областьОбщество
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