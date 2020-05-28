Трое строителей пермского зоопарка заболели COVID-19

Специалисты определили, что с заболевшими контактировали 117 человек. Эти люди изолированы по предписанию главного санитарного врача региона и находятся в обсерваторах под наблюдением медицинских работников. У них взяты анализы на коронавирус. Два раза в день находящихся на карантине будет осматривать медперсонал. При первых признаках заболевания пациенты будут помещены в специализированное медицинское учреждение.