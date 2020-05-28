Трое строителей пермского зоопарка заболели COVID-19

ПЕРМЬ, 28 мая - РИА Новости. Трое строителей нового пермского зоопарка заболели коронавирусной инфекцией, сообщил региональный минздрав.
Ранее на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 врио губернатора Дмитрий Махонин проинформировал, что на стройплощадках в Пермском крае есть выявленные случаи коронавируса. Он дал поручение сотрудникам министерства строительства усилить контроль за соблюдением санитарных мер на объектах.
"У троих строителей пермского зоопарка подтверждена коронавирусная инфекция", — говорится в сообщении минздрава в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
Специалисты определили, что с заболевшими контактировали 117 человек. Эти люди изолированы по предписанию главного санитарного врача региона и находятся в обсерваторах под наблюдением медицинских работников. У них взяты анализы на коронавирус. Два раза в день находящихся на карантине будет осматривать медперсонал. При первых признаках заболевания пациенты будут помещены в специализированное медицинское учреждение.
По данным министерства здравоохранения, в регионе зарегистрировано 1495 случаев COVID-19, выздоровели 824 человека, 49 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи пермяков. За сутки в лабораториях Пермского края проведено 3549 исследований на коронавирусную инфекцию.
Новый зоопарк в Перми начали строить в 2017 году. Участок расположен между улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского, его площадь — 25,4 гектара. Власти планируют, что зоопарк сможет принимать 500 тысяч гостей в год, одновременно в нем смогут находиться 1140 посетителей. Объект пока не достроен, сроки работ несколько раз продлялись. В августе 2019 года главное следственное управление ГУМВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело о мошенничестве при строительстве зоопарка. Речь шла о хищении 129 миллионов рублей бюджетных средств. Расследование дела продолжается.
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