Китай принял резолюцию о разработке законе о безопасности в Гонконге

ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге , свидетельствуют итоги голосования.

Голосование по "Решению о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг" прошло в Доме народных собраний на завершающем заседании ежегодной сессии парламента.

В общей сложности 2 878 депутатов проголосовали за, 1 - против, 6 - воздержались.

Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о безопасности специально для Гонконга.

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.

Несмотря на то, что Основной закон о Гонконге, который служит своеобразной мини-конституцией района, предусматривает, что район может самостоятельно принять собственный закон о национальной безопасности, газета отмечала, что "в Пекине больше ждать не хотят в связи с иностранным вмешательством и протестами, сопровождающимся насилием".

Предполагаемый закон, по данным газеты, пройдет в обход законодательного собрания Гонконга и потребует от местного правительства создать новые институты для защиты суверенитета, а также позволят компетентным ведомствам материкового Китая функционировать в Гонконге, когда в этом будет необходимость. Открытое судебное разбирательство над обвиняемыми будет проходить в Гонконге, закон не предполагает экстрадиции на материковую часть Китая.

О том, что Гонконг не в состоянии в обозримом будущем самостоятельно принять локальный закон о защите национальной безопасности, заявила на днях и глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, именно поэтому этот вопрос был делегирован центральным властям.

Лэм заявляла, что принятие законопроекта никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга, что он направлен против сепаратистской деятельности, подрыва власти, терактов, а также против вмешательства извне в дела Гонконга.