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2020-05-28T10:21
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В Индии полиция предотвратила теракт на территории Джамму и Кашмира
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РИА Новости

В Индии полиция предотвратила теракт на территории Джамму и Кашмира

10:21 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ПахомовПолиция в Индии
Полиция в Индии
© РИА Новости / Евгений Пахомов
Полиция в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая - РИА Новости. Силы безопасности Индии предотвратили теракт в союзной территории Джамму и Кашмир, остановив в среду вечером автомобиль с 20 килограммами взрывчатки, сообщает телеканал NDTV.
Основываясь на данных разведки, полиция остановила на контрольно-пропускном пункте автомобиль Hyundai Santro, у которого оказался поддельный регистрационный номер. Водитель автомобиля оказался подчиняться полиции и попытался проехать через заграждения на КПП.
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"Силы безопасности открыли огонь. Водителю удалось скрыться, оставив машину, нагруженную самодельными взрывными устройствами", - сказал генеральный инспектор полиции Виджай Кумар.
Он отметил, что поиск этого автомобиля начался в среду вечером после получения данных о нем.
"Это (автомобиль) оставался под присмотром в течение ночи. Люди в близлежащих домах были эвакуированы, и транспортное средство было уничтожено на месте группой по обезвреживанию бомб, поскольку его перемещение было бы серьезной угрозой", - сказал генеральный директор полиции Дилбаг Сингх.
Согласно опубликованному агентством ANI видео с воздуха, автомобиль был взорван на небольшой автодороге, окруженной деревьями.
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В последние два месяца в Джамму и Кашмире произошли ряд террористических актов, в результате которых погибли 30 сотрудников сил безопасности и были ликвидированы 38 террористов. В феврале прошлого года в Джамму и Кашмире произошел самый кровавый теракт за долгие годы - экстремистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" атаковала колонну военизированной полиции Индии. Жертвами теракта стали 45 человек.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
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