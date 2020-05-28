В Индии полиция предотвратила теракт на территории Джамму и Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая - РИА Новости. Силы безопасности Силы безопасности Индии предотвратили теракт в союзной территории Джамму Кашмир , остановив в среду вечером автомобиль с 20 килограммами взрывчатки, сообщает телеканал NDTV.

Основываясь на данных разведки, полиция остановила на контрольно-пропускном пункте автомобиль Hyundai Santro, у которого оказался поддельный регистрационный номер. Водитель автомобиля оказался подчиняться полиции и попытался проехать через заграждения на КПП.

"Силы безопасности открыли огонь. Водителю удалось скрыться, оставив машину, нагруженную самодельными взрывными устройствами", - сказал генеральный инспектор полиции Виджай Кумар.

Он отметил, что поиск этого автомобиля начался в среду вечером после получения данных о нем.

"Это (автомобиль) оставался под присмотром в течение ночи. Люди в близлежащих домах были эвакуированы, и транспортное средство было уничтожено на месте группой по обезвреживанию бомб, поскольку его перемещение было бы серьезной угрозой", - сказал генеральный директор полиции Дилбаг Сингх.

Согласно опубликованному агентством ANI видео с воздуха, автомобиль был взорван на небольшой автодороге, окруженной деревьями.

В последние два месяца в Джамму и Кашмире произошли ряд террористических актов, в результате которых погибли 30 сотрудников сил безопасности и были ликвидированы 38 террористов. В феврале прошлого года в Джамму и Кашмире произошел самый кровавый теракт за долгие годы - экстремистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" атаковала колонну военизированной полиции Индии. Жертвами теракта стали 45 человек.