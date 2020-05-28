Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:19
https://ria.ru/20200528/1572099269.html
В Чехии за сутки выявили 36 случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568979813_0:130:3180:1919_1036x0_80_0_0_6661d2612f76572855809d44996103ed.jpg
РИА Новости

В Чехии за сутки выявили 36 случаев коронавируса

10:19 28.05.2020
201
© РИА Новости / Эдуард ЭрбенСитуация в Праге
Ситуация в Праге
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Ситуация в Праге
ПРАГА, 28 мая – РИА Новости. Два дня подряд в Чехии не зарегистрировано ни одного случая смерти больных с коронавирусом, за последние сутки выявлено всего лишь 36 новых больных, сообщила в четверг утром пресс-служба минздрава республики.
"За последние два дня в Чехии не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в среду прибавилось 36 человек с положительным результатом тестирования, в настоящее время лечение проходят около 2,4 тысячи человек, из них госпитализировано 154 человека, остальные лечатся в домашних условиях", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всего с 1 марта, когда в Чехии были выявлены первые трое больных COVID-19, число заразившихся составило 9,08 тысяч человек, из них выздоровели 6,37 тысяч, скончались 317 человек.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Праге – 2,05 тысячи человек, из которых две трети уже выздоровели, скончались 94 жителя города. На каждые 100 тысяч жителей чешской столицы пришлось 158 зараженных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
110200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧехияПрагаВ мире
Рекомендуем
Полиция в Индии
В Индии полиция предотвратила теракт на территории Джамму и Кашмира
Тест на коронавирус
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 57 849
Медицинские работники
В России за сутки умерли 174 пациента с COVID-19
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Москве выявили 2054 новых случая COVID-19
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 22,6 тысячи
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 18 791
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране за сутки выявили 2258 новых случаев заражения коронавирусом
Медик у машины скорой помощи
В Астраханской области число умерших с COVID-19 выросло до 15
Сотрудники полиции и задержанные участники акции протеста в Гонконге
Китай принял резолюцию о разработке законе о безопасности в Гонконге
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 39 858
Медицинские работники
Главе Хакасии внесли представление из-за нарушений при выплате медикам
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 24,5 тысячи
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР прокомментировал взлом аккаунта в твиттере
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 18 тысяч новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
06:18В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
06:14В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
06:09В Бурятии выявили еще 27 случаев COVID-19
06:08В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом
06:04В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
06:01В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19
05:53Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
05:48Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
05:38В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов
Лента новостейМолния