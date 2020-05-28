В Чехии за сутки выявили 36 случаев коронавируса

"За последние два дня в Чехии не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в среду прибавилось 36 человек с положительным результатом тестирования, в настоящее время лечение проходят около 2,4 тысячи человек, из них госпитализировано 154 человека, остальные лечатся в домашних условиях", - говорится в сообщении.