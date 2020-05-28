В Липецкой области число выявленных случаев COVID-19 превысило 1,9 тысячи

"За минувшие сутки в регионе подтвердились 70 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 1906 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровел в регионе 641 пациент. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.