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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:16
https://ria.ru/20200528/1572099174.html
В Липецкой области число выявленных случаев COVID-19 превысило 1,9 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_0:39:3090:1777_1036x0_80_0_0_26da6af8133e66eef73b5a3eefdc6283.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число выявленных случаев COVID-19 превысило 1,9 тысячи

10:16 28.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 70, до 1,9 тысячи, сообщила администрация региона.
"За минувшие сутки в регионе подтвердились 70 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 1906 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровел в регионе 641 пациент. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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