В Липецкой области число выявленных случаев COVID-19 превысило 1,9 тысячи

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 70, до 1,9 тысячи, сообщила администрация региона.
"За минувшие сутки в регионе подтвердились 70 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 1906 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровел в регионе 641 пациент. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.