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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:16
https://ria.ru/20200528/1572099141.html
В Грузии за сутки выявили три случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342137_0:221:2743:1763_1036x0_80_0_0_ad5eeb1151792f33c7f0b7e0d1ec9082.jpg
РИА Новости

В Грузии за сутки выявили три случая COVID-19

10:16 28.05.2020
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкОчередь в магазин на улице Тбилиси
Очередь в магазин на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Очередь в магазин на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на три и достигло 738 человек, выздоровевших стало на 16 больше - 573 человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число инфицированных - 738, среди них выздоровели 573, смертельных случаев -12", - говорится на сайте.
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Кроме того, в режиме карантина находятся 3076 человек, в стационаре под наблюдением - 250.
В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса, однако ряд ограничений всё ещё продолжают существовать. Накануне премьер-министр Георгий Гахария заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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