В Грузии за сутки выявили три случая COVID-19

ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на три и достигло 738 человек, выздоровевших стало на 16 больше - 573 человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число инфицированных - 738, среди них выздоровели 573, смертельных случаев -12", - говорится на сайте.
Кроме того, в режиме карантина находятся 3076 человек, в стационаре под наблюдением - 250.
В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса, однако ряд ограничений всё ещё продолжают существовать. Накануне премьер-министр Георгий Гахария заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.