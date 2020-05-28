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Туризм
2020-05-28T11:07
https://ria.ru/20200528/1572099110.html
В Египте 78 отелей получили сертификат санитарной безопасности
https://cdn22.img.ria.ru/images/155134/03/1551340371_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_c9ad8316618d45ca0eb72d5a3ad2f7d6.jpg
РИА Новости

В Египте 78 отелей получили сертификат санитарной безопасности

11:07 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КАИР, 28 мая — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что уже 78 отелей получили сертификат о соответствии всем нормам здравоохранения, необходимый для возобновления работы в рамках мер по борьбе с COVID-19.
"Число гостиниц, получивших сертификат о санитарной безопасности, увеличилось и составляет на данный момент 78 отелей", — сообщил помощник министра туризма Египта Абдельфаттах аль-Аси, заявление которого приводится на странице ведомства в Facebook.
Опубликован также полный список получивших сертификат гостиниц, расположенных в провинциях Красное море, Матрух, Александрия, Каир, Суэц, Луксор и Кена.
Министерство туризма призвало граждан Египта и турфирмы сотрудничать исключительно с отелями, получившими этот документ. Для них разработан особый логотип — три иероглифических знака голубого цвета на белом фоне, обозначающих "жизнь", "процветание" и "здоровье".
Власти Египта 15 мая разрешили возобновить работу гостиниц с загрузкой до 25 процентов, а с 1 июня планируется увеличить загрузку гостиниц до 50 процентов.
Отели могут быть открыты, если там есть средства личной защиты, оборудованный медпункт, соблюдаются правила дезинфекции. В них запрещено проводить массовые мероприятия. Сотрудники обязаны сдавать экспресс-анализы на въездах в туристические города.
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Проверки гостиниц на соответствие всем нормам проводит совместный комитет минтуризма и минздрава.
Египетское правительство закрыло туристические места и объекты в марте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Также была приостановлена работа значительной части гостиниц на период дезинфекции и проведение профилактических мероприятий. До сих пор запрещено отдыхать на пляжах, за исключением тех, что расположены на территориях прошедших проверку отелей.
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