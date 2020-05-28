В Египте 78 отелей получили сертификат санитарной безопасности

КАИР, 28 мая — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что уже 78 отелей получили сертификат о соответствии всем нормам здравоохранения, необходимый для возобновления работы в рамках мер по борьбе с COVID-19.

"Число гостиниц, получивших сертификат о санитарной безопасности, увеличилось и составляет на данный момент 78 отелей", — сообщил помощник министра туризма Египта Абдельфаттах аль-Аси, заявление которого приводится на странице ведомства в Facebook.

Опубликован также полный список получивших сертификат гостиниц, расположенных в провинциях Красное море, Матрух, Александрия, Каир, Суэц, Луксор и Кена.

Министерство туризма призвало граждан Египта и турфирмы сотрудничать исключительно с отелями, получившими этот документ. Для них разработан особый логотип — три иероглифических знака голубого цвета на белом фоне, обозначающих "жизнь", "процветание" и "здоровье".

Власти Египта 15 мая разрешили возобновить работу гостиниц с загрузкой до 25 процентов, а с 1 июня планируется увеличить загрузку гостиниц до 50 процентов.

Отели могут быть открыты, если там есть средства личной защиты, оборудованный медпункт, соблюдаются правила дезинфекции. В них запрещено проводить массовые мероприятия. Сотрудники обязаны сдавать экспресс-анализы на въездах в туристические города.

Проверки гостиниц на соответствие всем нормам проводит совместный комитет минтуризма и минздрава.