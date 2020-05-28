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2020-05-28T11:37
https://ria.ru/20200528/1572099092.html
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
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РИА Новости

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

10:15 28.05.2020 (обновлено: 11:37 28.05.2020)
66500
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток подозревается в убийстве девятилетней девочки, которая в понедельник пропала в Воронежской области, сообщает Следственное управление СК России по региону.
По данным следствия, около 17 часов 25 мая девочка ушла из дома в селе 2-е Никольское Бобровского района и пропала. Информация о безвестном исчезновении ребенка поступила лишь спустя двое суток, вечером 27 мая.
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"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.

Следствием возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего, несовершеннолетний задержан и допрошен в качестве подозреваемого.
"В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело потерпевшей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — информирует следствие.
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9794737341
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Следственный комитет России (СК РФ)Воронежская областьБобровский районПроисшествия
Популярные комментарии
Зверёныша в #
28 мая, 11:13
Алексей Николаевич
6700002
Ужасно.Покалечены двое детских душ, девочка мертва.За что???Насильник сломал свою жизнь.За что????
28 мая, 10:40
Лариса Ахметова
2013836
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