В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

ВОРОНЕЖ, 28 мая — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток подозревается в убийстве девятилетней девочки, которая в понедельник пропала в Воронежской области, сообщает Следственное управление СК России по региону.
По данным следствия, около 17 часов 25 мая девочка ушла из дома в селе 2-е Никольское Бобровского района и пропала. Информация о безвестном исчезновении ребенка поступила лишь спустя двое суток, вечером 27 мая.
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"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.
Следствием возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего, несовершеннолетний задержан и допрошен в качестве подозреваемого.
"В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело потерпевшей. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — информирует следствие.
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