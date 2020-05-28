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2020-05-28T12:56
https://ria.ru/20200528/1572099055.html
Парламент Китая одобрил первый в истории страны единый Гражданский кодекс
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РИА Новости

Парламент Китая одобрил первый в истории страны единый Гражданский кодекс

10:13 28.05.2020 (обновлено: 12:56 28.05.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЗдание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости. Всекитайское собрание народных представителей — главный законодательный орган — одобрил проект первого в истории страны Гражданского кодекса.
Голосование по кодексу прошло на последнем заседании третьей сессии ВСНП 13-го созыва, где присутствовали 2886 делегатов. За проголосовали 2879, против — два, еще пять человек воздержались, сообщает корреспондент РИА Новости из Дома народных собраний.
Принять единый Гражданский кодекс в Китае пытались уже четыре раза — в 1954, 1962, 1979 и 2001 годах, однако все эти попытки успехом не увенчались из-за разногласий по формулировкам и пониманию тех или иных терминов.
Нынешний проект Гражданского кодекса обсуждался еще с 2015 года. В нем 1260 статей, затрагивающих сферы недвижимости, договоров, прав личности, брака и семьи, прав наследования и гражданских правонарушений.
В кодекс вошли действующие законы и постановления, касающиеся гражданского права, которые обогатились новым содержанием, связанным с переменами в обществе. Разработчики рассчитывают, что благодаря кодексу удастся систематизировать правовую базу и сделать правовую систему более ориентированной на людей.
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей ВСНП каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году ее перенесли из-за эпидемии коронавируса. Сессия открылась 22 мая и продлилась лишь семь дней вместо обычных десяти. Кроме того, из-за профилактических мер резко ограничили доступ журналистов в Дом народных представителей, а все мероприятия для прессы проводятся в режиме онлайн или видеоконференции.
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Всекитайское собрание народных представителейПекинКитайВ мире
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