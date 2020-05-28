Парламент Китая одобрил первый в истории страны единый Гражданский кодекс

ПЕКИН, 28 мая — РИА Новости. Всекитайское собрание народных представителей — главный законодательный орган — одобрил проект первого в истории страны Гражданского кодекса.

Голосование по кодексу прошло на последнем заседании третьей сессии ВСНП 13-го созыва, где присутствовали 2886 делегатов. За проголосовали 2879, против — два, еще пять человек воздержались, сообщает корреспондент РИА Новости из Дома народных собраний.

Принять единый Гражданский кодекс в Китае пытались уже четыре раза — в 1954, 1962, 1979 и 2001 годах, однако все эти попытки успехом не увенчались из-за разногласий по формулировкам и пониманию тех или иных терминов.

Нынешний проект Гражданского кодекса обсуждался еще с 2015 года. В нем 1260 статей, затрагивающих сферы недвижимости, договоров, прав личности, брака и семьи, прав наследования и гражданских правонарушений.

В кодекс вошли действующие законы и постановления, касающиеся гражданского права, которые обогатились новым содержанием, связанным с переменами в обществе. Разработчики рассчитывают, что благодаря кодексу удастся систематизировать правовую базу и сделать правовую систему более ориентированной на людей.