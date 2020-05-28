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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T10:09
https://ria.ru/20200528/1572098925.html
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило восемь тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило восемь тысяч

10:09 28.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 442 и достигло 8216, еще 15 человек скончались, сообщается в четверг на сайте Минздрава.
В среду власти республики сообщали о 7774 подтвержденных случаях и 98 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 8216 случаев коронавируса. Излечились 3287 пациентов. Скончались 113 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 4772 пациента, проведен 54931 тест, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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