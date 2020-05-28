В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило восемь тысяч

ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 442 и достигло 8216, еще 15 человек скончались, сообщается в четверг на сайте Минздрава.
В среду власти республики сообщали о 7774 подтвержденных случаях и 98 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 8216 случаев коронавируса. Излечились 3287 пациентов. Скончались 113 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 4772 пациента, проведен 54931 тест, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.