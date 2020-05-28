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2020-05-28T10:08
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В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки

10:08 28.05.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
Вчера, 09:35Сказано в эфире
"Есть одна проблема". Почему Киев сопротивляется миру в ДонбассеМИД Украины сообщил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР. В эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал свой взгляд на ситуацию.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов и гранатометов.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 12 единиц", - добавил представитель ведомства.
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9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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