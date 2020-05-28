Титов направил Путину доклад по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту РФ Владимиру Путину доклад по защите прав предпринимателей и предложения по совершенствованию их правового положения, сообщается на сайте президента.

"Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил доклад о результатах своей деятельности в 2019 году главе государства... Доклад включает оценку условий осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации, а также предложения по совершенствованию правового положения субъектов предпринимательской деятельности в части, относящейся к компетенции уполномоченного", - говорится в сообщении.

В докладе отмечено, что всего за время функционирования института уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации поступило почти 80 тысяч обращений, из них федеральному уполномоченному – более 15 тысяч, региональным – более 64 тысяч.

Основные темы обращений к уполномоченному связаны с обжалованием фактов уголовного преследования, проблемами малого и среднего бизнеса, вопросами в сфере земельно-имущественных отношений и кадастра, торговли, строительства и ЖКХ и других.