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2020-05-28T10:38
https://ria.ru/20200528/1572098836.html
Титов направил Путину доклад по защите прав предпринимателей
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РИА Новости

Титов направил Путину доклад по защите прав предпринимателей

10:38 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил президенту РФ Владимиру Путину доклад по защите прав предпринимателей и предложения по совершенствованию их правового положения, сообщается на сайте президента.
"Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил доклад о результатах своей деятельности в 2019 году главе государства... Доклад включает оценку условий осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации, а также предложения по совершенствованию правового положения субъектов предпринимательской деятельности в части, относящейся к компетенции уполномоченного", - говорится в сообщении.
В докладе отмечено, что всего за время функционирования института уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации поступило почти 80 тысяч обращений, из них федеральному уполномоченному – более 15 тысяч, региональным – более 64 тысяч.
Основные темы обращений к уполномоченному связаны с обжалованием фактов уголовного преследования, проблемами малого и среднего бизнеса, вопросами в сфере земельно-имущественных отношений и кадастра, торговли, строительства и ЖКХ и других.
На основе обработки обращений, результатов экспертных опросов и иных материалов в соответствующих разделах доклада представлено мнение уполномоченного о системных проблемах российского бизнеса, а также мнение региональных уполномоченных о ключевых проблемах бизнеса в субъектах Российской Федерации и путях их решения.
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